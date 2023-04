Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Maske aufsetzen in Geschäften und beim Busfahren – seit Montag gilt diese Hygienebestimmung fast bundesweit. Wie erleben Kaiserslauterer Geschäftsleute die neue Einschränkung beim Einkaufen? Ziehen die Kunden mit? Ein Rundgang.

Nicht wirklich viele Leute sind am Mittwoch in der Fußgängerzone unterwegs. Aber Masken sind fast überall zu sehen - ob in OP-Grün, einfarbig dezent, leuchtend oder sogar