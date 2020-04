Masken sind derzeit nichts Ungewöhnliches – auf einem Friedhof jedoch schon. Nach Funden eines handgemalten Bildes einer dämonischen Maske, einer verbrannten Bibel, Münzen sowie schwarzer Graffiti auf dem französisch-deutschen Kriegerdenkmal und auf zwei jüdischen Gräbern will die Polizei in Kaiserslautern „okkulte Handlungen“ auf dem Hauptfriedhof Kaiserslautern nicht ausschließen. Eine Szene für Okkultismus ist zwar laut Westpfalz-Präsidium in Kaiserslautern und Umgebung nicht bekannt, die Fundstücke an einem Grab deuteten jedoch auf esoterisch-spirituelles Treiben hin. Am Samstag um 19.10 Uhr hatten drei Zeugen aufsteigenden Rauch auf dem Friedhof entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden Schmierereien an Denkmal und einem weiteren Grab: aufgesprühte Davidsterne und die „666“. Die Zahl bedeutet wildes Tier oder Antichrist. Die Polizei sucht Zeugen (unter der Telefonnummer 0631 369 2150 ) und ermittelt wegen Störung der Totenruhe.