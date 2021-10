Nach dem Masken-Streit in einem Mehlinger Supermarkt hat die Polizei den Mann ermittelt, der im Verdacht steht, am Montagvormittag eine Kassiererin mit einem Teppichmesser bedroht zu haben, nachdem die Frau ihn ermahnt hatte, seinen Mund-Nasen-Schutz richtig aufzusetzen. Wie Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat die Polizei ihm eine sogenannte Gefährderansprache gehalten und gegen den mutmaßlichen Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. „Er zeigte sich einsichtig und war sich offenbar der Konsequenzen seines Handelns nicht bewusst“, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz.