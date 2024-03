Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Galerie des Kulturtreffs Am WebEnd sind seit Donnerstag gut 30 Exponate der diplomierten Grafikerin und Illustratorin Maryse Forget zu sehen. Überschrieben ist die Schau mit: „In einer anderen Welt“. Die Techniken der gebürtigen Kanadierin sind Aquarell und Zeichnung.

Gut zu wissen, dass Maryse Forget bereits seit 2016 in Kaiserslautern lebt. Sie kam der Liebe wegen und blieb. Denn so verwundert es kaum, dass es in jener anderen Welt einen Schallbrunnen gibt oder