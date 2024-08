Der Sommer hat in diesem Jahr erst spät Einzug gehalten – doch jüngst klettern die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke. Das freut Martin Kolb. Der gelernte Industrieelektriker ist Mit-Geschäftsführer der Eismanufaktur und des Eiscafés Palazzo Sandro und verrät: „Mit den Temperaturen geht es uns wie den Schwimmbädern: Wenn das Wetter passt, passen die Umsätze auch.“ Die vergangenen beiden Montage seien die umsatzbesten Tage des Jahres gewesen.

Bereits mit 16 Jahren stand Kolb hinter der Eis-Theke. „Damit bin ich jetzt schon über 25 Jahre im Geschäft“, erzählt der 42-Jährige lachend. Er hat sich im Jahr 2010 der Firma Palazzo Sandro angeschlossen, deren Geschäftsführer er schon lange kennt. Seit 1904 stellt die Firma Eis her. Kolbs Steckenpferde in der Firma sind Vertrieb und Marketing.

Von Gurke-Limette bis Mandelblüte

Kolb steht der Familie hinter dem Unternehmen aus Landau sehr nah. „Wir feiern auch Weihnachten gemeinsam“, erzählt er. Seit Juli 2015 gibt es das Eiscafé in der Marktstraße. Neben den klassischen Eissorten wird auch immer Ausgefallenes angeboten. „Eine Zeit lang hatten wir Gurke-Limette im Angebot. Das war ein richtiger Renner und sehr erfrischend“, berichtet Kolb. In diesem Jahr gibt es Mascarpone rote Früchte, Joghurt-Pistazie-Orange und Mandelblüte – letzteres ist eine „Hommage an die Südpfalz“, sagt Kolb, der aus Landau stammt.

Die meisterverkauften Eissorten seien immer noch die ganz klassischen: Schokolade, Erdbeere und vor allem Vanille. „Der beliebteste Eisbecher ist das Spagettieis“, sagt Kolb und verrät auch seine Lieblingssorte: Stracciatella.

Auch veganes Eis in glutenfreien Waffeln wird geliefert

„Wir wollen für jeden Eis anbieten und achten dabei besonders auf Lebensmittelintoleranzen“, erzählt er. Lotuskeks ist eine von drei veganen Eissorten – neben den sowieso veganen, reinen Fruchteis-Sorten. Glutenfreie Waffeln gehören auch zum Sortiment. Auf Wunsch können Milkshakes sowie Cappuccino und Co. auch mit Hafermilch zubereitet werden. Kolb verrät: Wenn eine neue Sorte Eis hergestellt wird, versuche das Unternehmen, diese auch in veganer Variante zu produzieren, „aber das geht leider nicht immer. Manchmal verliert das Eis dann an intensivem Geschmack“.

Das Eiscafé Palazzo Sandro hat einen Lieferdienst, der sowohl per App als auch über die Internetseite ichwillEis.de bestellt werden kann. „Dieses Angebot wird oft von Büros genutzt und gerade, wenn es so heiß ist wie jetzt, sind die Leute froh darüber, dass das Eis auch zu ihnen kommen kann.“ Außerdem könnten durch den Lieferdienst lange Schlangen im Eiscafé vermieden werden.

Das Eiscafé Palazzo Sandro hat auch in Saarbrücken, Trier und Landau Filialen. Die Eismanufaktur beliefert nicht nur Hotels und Restaurants, sondern ist auch regelmäßig bei Events vertreten. Wenn Kolb nicht hinter der Eis-Theke steht, dann genießt er „mit Freunden ein gutes Glas und etwas vom Grill“. Deshalb lautet sein Wunsch nicht nur wegen seines Eisgeschäfts: „Ich hoffe auf einen schönen warmen Spätsommer, der sich vielleicht sogar bis Mitte Oktober zieht.“