Kling (FW) gewinnt deutlich gegen Bachert (CDU) – so lautet das Resultat der Wahl zum Dansenberger Ortsvorsteher. Der Sieger spricht von einem riesigen Erbe.

Dansenberg hat gewählt. Der neue Ortsvorsteher des im Kaiserslauterer Süden gelegenen Stadtteils heißt: Martin Kling ( FW). Mit 58 Prozent der gültigen Stimmen (585) landete der 28-Jährige am Sonntag vor CDU-Kandidat Frank Bachert (423) – und tritt damit die Nachfolge des im Januar zurückgetretenen Franz Rheinheimer an. Um kurz vor 19 Uhr konnte Kling das Ergebnis selbst noch nicht so recht glauben, als er in der Grundschule die ersten Glückwünsche entgegennahm. „Ich muss das erstmal sacken lassen“, sagte er nach Bekanntgabe im RHEINPFALZ-Telefonat. „Aber ich hatte ein positives Gefühl. Ich hab’ in den letzten Wochen mit vielen Leuten gesprochen – umso mehr freut es mich, so ein riesiges Vertrauen bekommen zu haben.“ Insgesamt 1068 Dansenberger haben ihr Kreuzchen gültig auf die Stimmzettel gesetzt – damit lag die Wahlbeteiligung bei außergewöhnlich hohen 52,3 Prozent, teilte Wahlleiterin Constanze Augustin am Abend mit.

Kling tritt in „große Fußstapfen“, das weiß er

Als großes Herzensthema, das er zügig anpacken will, nannte Kling das Dorfleben in der 2500-Seelen-Gemeinde. „Wir müssen schaffen, es aufleben zu lassen“, betonte er. „Dass hier wieder mehr los ist, gerade an der Kerwe!“ Eine reaktivierte Straußjugend, die Gründung einer PWV-Ortsgruppe, Dorfdisco und Mountainbike-Parcours – alle Bürger müssten miteinbezogen werden, so der Sieger.

Kling, der keinen Berufsabschluss hat und als freier Mitarbeiter für die RHEINPFALZ schreibt, schloss sich den Freien Wählern erst vor wenigen Monaten an. Mit dem Rücktritt von Franz Rheinheimer (FW) ging im Januar eine fast 22-jährige Ära in Dansenberg zu Ende. Den Lautrer Stadtteil hatte er seit 2004 geführt und geprägt – ehe er im vergangenen Herbst ankündigte, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen. „Die Arbeit als Ortsvorsteher war für mich stets mehr als ein Ehrenamt, sie war eine Herzensangelegenheit“, sagte Rheinheimer damals im RHEINPFALZ-Gespräch. Im Vorfeld der Wahl hatte der 69-Jährige für Kling als seinen Erben geworben. Am Sonntagabend erklärte der frisch gewählte Ortschef, in „große Fußstapfen“ zu treten: „An ein Dansenberg ohne Franz Rheinheimer kann ich mich nicht erinnern“, meinte er.