Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Draußen regnet es. Drinnen rauscht der Regen. Ein Widerspruch? Nein, ein Erleben in einer weiteren Ausgabe der neuen Reihe „Ein Konzert für mich allein“. Denn der Pauker und Percussionist am Pfalztheater, Markus Walder, spielt jeweils zehn Minuten für eine Person respektive ein Ehepaar und nimmt die Hörer mit in die Ferne, woher sich ein Rauschen nähert, erst verhalten, dann verstärkt.

Das Geräusch ballt sich zusammen wie ein plötzlicher Regenguss oder eine Windböe, die sich lärmend im Laub der Bäume verfängt. Walder tritt aus dem Dunkel