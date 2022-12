Der TuS Dansenberg II möchte seinen jüngsten Aufwärtstrend am Sonntag (18 Uhr/Layenberger-Sporthalle) mit einem Sieg im Kellerduell gegen die SG Saulheim fortsetzen. Die Mannschaft ist seit der Amtsübernahme von Trainer Theo Megalooikonomou ungeschlagen und spätestens seit dem jüngsten Auswärtssieg bei der VTZ Saarpfalz wieder zurück im Geschäft.

Nach dem völlig verpatzten Saisonstart mit acht Niederlagen aus den ersten neun Partien, schien sich die Perspektivmannschaft in der Handball Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im freien Fall zu befinden. Vor allem die Flut an Gegentoren gab wenig Anlass zur Hoffnung, dass den Schwarz-Weißen die erhoffte Trendwende gelingen würde. Mit weit über 30 Gegentoren im Schnitt stellte der TuS die schlechteste Abwehr der Liga. Kein Wunder also, dass Megalooikonomou mit seinem Co-Trainer Patrick Schulze im Training den Schwerpunkt zunächst vor allem auf das Abwehrverhalten legte.

Unter der Regie des neuen Trainer-Duos, das seinen Dienst unmittelbar vor dem richtungsweisenden Spiel gegen die HSG Worms übernahm, glückte beim 23:23 direkt ein Teilerfolg. Auch beim Spitzenteam SV 64 Zweibrücken (24:24) und bei der VTZ Saarpfalz (29:27), wo der TuS erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder als Sieger vom Feld ging, blieb die Mannschaft unbesiegt und kletterte vom letzten auf den zwölften Tabellenplatz. Der Anschluss an die Plätze im gesicherten Mittelfeld wurde somit hergestellt. Der Vorsprung auf Schlusslicht HSG Nahe-Glan (4:20 Punkte) beträgt zwei Punkte, ein Ruhekissen ist das nicht.

Knieverletzung bei Seitz

Mit einem Sieg gegen ihren punktgleichen Tabellennachbarn SG Saulheim könnten die Dansenberger die Abstiegssorgen ihres Rivalen vergrößern und selbst einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Bis auf Keeper Markus Seitz stehen am Sonntag alle Spieler zur Verfügung. Der erfahrene Torhüter hat sich am Knie verletzt und wird vermutlich bis Ende des Jahres ausfallen.

„Die Jungs haben jetzt eine breite Brust und damit auch das nötige Selbstbewusstsein, um gegen Saulheim zwei wichtige Punkte zu holen“, stellt Schulze klar. Dass die Rheinhessen in den Abstiegskampf verwickelt sein würden, war vor Saisonbeginn nicht zu erwarten, schließlich spielte das Team in den vergangenen Jahren zumeist vorne mit. „Selbstverständlich wollen wir weiterhin ungeschlagen bleiben, aber Saulheim hat einen sehr guten Kader“, gibt Schulze zu bedenken. Mit Christopher Klee und Simon Egelhof stehen zwei ehemalige Dansenberger in Saulheim unter Vertrag. Die SG verfügt in Darren Weber über einen torgefährlichen Spielgestalter, der an guten Tagen den Unterschied machen kann.