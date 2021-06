Dass er der größte Fan ist, daraus macht Bundestrainer Peter Schaupp keinen Hehl, wenn er auf Markus Eydt angesprochen wird. „Speedy“, wie sie den 63 Jahre alten Cheftrainer der deutschen Mountainbiker nennen, ist einer, der sagt, was er denkt. Und er hatte es schon am frühen Sonntagvormittag geahnt, dass der Tag für den 20-jährigen Markus Eydt (RV Queidersbach/Stevens Racing Team) bei den deutschen Mountainbike-Meisterschaften in der Disziplin Cross Country gekommen ist. „Markus traue ich diesmal zu, auf das Podium zu fahren“, meinte der Schwabe und er hatte Recht. Eydt sicherte erstmals in seiner Karriere und diesmal bei den U 23 hinter Vorjahressieger David List (Lexware Mountainbiketeam) und Leon Kaiser (Team Bulls) die Bronzemedaille. Derzeit gehört Eydt zu den sechs Besten seines Jahrgangs weltweit. Am kommenden Wochenende startet der Kaiserslauterer beim Weltcuprennen im österreichischen Leogang. Schaupp setzt auf ihn. „Er ist einer, der geht nie kaputt“, sagt er.