Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Stadtverwaltung am Donnerstag, 23. September, vormittags in der Pirmasenser Straße zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Roonstraße und mittags im Bereich Obere Straße in Morlautern auf Verkehrsbehinderungen wegen anstehender Markierungsarbeiten einrichten. Für die Arbeiten werden Sperrungen und Umleitungen eingerichtet, die Ausweichstrecken werden örtlich ausgeschildert.