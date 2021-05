Das Mark-Forster-Konzert im Fritz-Walter-Stadion ist auf den 11. Juni 2022 verschoben worden, gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Angekündigt war das Konzert des aus Winnweiler stammenden Popsängers für Ende August 2020, dann wurde es zunächst in den Sommer 2021 verschoben. Laut Forster-Management mache „die aktuelle Situation die Durchführung der geplanten Stadion-Show von Mark Forster in Kaiserslautern leider unmöglich. Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht möglich, die Shows Corona-konform durchzuführen.“ Die Gesundheit der Besucher und die aller Beteiligten habe Vorrang. „Wir sind froh, euch mitteilen zu können, dass wir bereits einen Nachholtermin finden konnten: Wir sehen uns am 11. Juni 2022 auf dem Betze.“