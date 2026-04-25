Mark Forster hat drei Konzerte im Irish House in Kaiserslautern gegeben, um für seine Tour zu proben. Das bescherte einem Konzertgast ein besonderes Erlebnis.

Großmutter Sylvia nahm die Beine in die Hand und flitzte. Gerade eben hatte sie noch auf der Empore im Irish House gestanden, direkt neben Mark Forster. Der hatte ausgerechnet ihren Platz vor der Show heimlich markiert und sich dann im Laufe des Konzerts auf nach oben gemacht. Großmutter Sylvia war nicht alleine da, die Familie war mit am Start, nur Enkelin Mia war zu Hause in Mehlingen. Mit einer Freundin Pizza backen. Also nahm Forster kurzerhand das Handy von Mias Vater - und rief die Zwölfjährige an. „Wie läuft’s bei Euch“, versuchte er zunächst, den Herrn Papa zu imitieren, wurde aber von der Schülerin sogleich erkannt. Das Gespräch schaltete er auf Lautsprecher, der ganze Saal konnte den drolligen Dialog zwischen dem Superstar und dem Mädchen mit anhören, der damit endete, dass Forster die Oma heimschickte, um Mia abzuholen, damit diese mit ihm am Ende der Show „Chöre“ singen konnte. Auf der Bühne, die Freundin könne sie auch gern mitbringen.

Als Großmutter Sylvia aber wenig später in den Saal zurückkehrte, tat sie dies ohne Mia und ihre Freundin. Letztere war zu schüchtern. Erst als diese sich dann doch von der Mutter abholen ließ, textete Mia ihrer Oma - und die fuhr erneut los, um die Schülerin abzuholen. Als sie endlich gemeinsam ankamen, hatte Forster gerade „Chöre“, das er sich für den Zugabenteil aufgehoben hatte, beendet. Lautstark forderte das Publikum, das Mia zu ihrem Recht kommen möge. Und so sang Forster den Hit einfach erneut - diesmal mit Mia.

„Das war ein tolles Erlebnis“, strahlte Mia Korfmann nach dem Konzert im RHEINPFALZ-Gespräch. Das sei natürlich eine besondere Sache, neben einem solchen Star auf der Bühne zu stehen. Das Auf-der-Bühne-Stehen als solches sei hingegen kein Problem für sie gewesen, da habe sie schon Erfahrung. „Ich tanze Hip-Hop, auch auf Wettbewerben, bin sogar schon Deutsche Meisterin geworden“, so Mia, die sich durchaus als Mark-Forster-Fan bezeichnen würde, was sie auch mit ihrer Textsicherheit bewies. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie den Musiker live erlebt habe. Das gilt auch für ihre Oma Sylvia Weber. „Wir wollten damals zu ihm auf den Betze, aber dann kam ja leider Corona dazwischen“, erinnert sie sich. Dafür aber habe man ja das Konzert jetzt im Irish House genießen können, Forster habe auch alle Hits gespielt, die ihr am Herzen liegen, sagt sie.

Für den in Kaiserslautern geborenen und in Winnweiler aufgewachsenen Forster war es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Im Irish House hatte er vor über 20 Jahren mit seiner Schülerband seine ersten Auftritte. Die Location ist ihm in guter Erinnerung geblieben, in der Pandemie veranstaltete er ebenda ein Konzert, das via Stream im Internet übertragen wurde, aber auch Publikum vor Ort zuließ. Obwohl auch das Konzert damals abends losging, waren die ersten Besucher schon um 11 Uhr vormittags da.

Das war auch diesmal so, erzählen Sandra und Ronald Bähr, die beiden Besitzer des Irish Houses. Auf Campingstühlen hätte eine Handvoll Fans gewartet, um später auch sicher einen Platz direkt vorn an der Bühne zu bekommen. Es war eben alles ein bisschen anders als bei normalen Veranstaltungen im Irish House. Zwei Konzerte pro Woche gehen hier über die Bühne, hauptsächlich treten Cover- und Tribute-Bands auf. Mark Forster ist da ein anderes Kaliber. „Sein Team hat uns vor sechs Wochen angerufen, ob sie die Location für Proben und ein paar Konzerte anmieten können “, so Ronald Bähr. Konnten sie. Das Irish-House-Team hat das Gebäude dann in den letzten vier Wochen auf links gedreht, es herausgeputzt. An dem Abend sind 20 statt der üblichen 10 Mitarbeiter im Einsatz, es braucht unter anderem Security, das Pub ist zum Backstage-Bereich umfunktioniert worden.

Der Stargast geriere sich nicht als solcher, sei vielmehr unheimlich sympathisch und komplett allürenfrei, sagt Sandra Bähr. Das mache dem ganzen Team großen Spaß. Connor Buldhoo, der neue Pächter des Irish House, war ebenfalls ganz angetan - und freute sich, dem Star am Sonntag den irischen Burger des Hauses servieren zu können. Das Kulturprogramm soll übrigens weitergeführt werden, verspricht er. Vielleicht steht ja der nächste Forster schon in den Startlöchern ...