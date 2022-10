Auch wenn die Temperaturen in diesen Tagen eher sommerlich anmuten, ist es das Laub, das den Mitarbeitern der Abteilung Friedhofsunterhaltung des Grünflächenamtes zu schaffen macht. „Der Laubfall hält uns seit September auf Trab“, sagt Abteilungsleiter Mario Schaan.

Bei 5000 Bäumen alleine auf dem Hauptfriedhof Kaiserslautern, unter ihnen Eichen, Buchen und Ahorn, könne man sich vorstellen, welche Mengen an Laub Gehwege und Grabreihen bedecken. Zum Teil seien die Bäume 300 Jahre alt.

Laubgebläse und Rechen seien im Einsatz, die bunten Blätter zu sammeln, um sie anschließend zum Kompostplatz zu befördern. Nach vier bis fünf Jahren wird aus den Blättern Erde, mit der wiederum abgelaufene Gräber und Flächen aufgefüllt werden. Hinzu kommen Mäharbeiten, mit denen die 35 Mitarbeiter von Mario Schaan beschäftigt sind. „Hecken müssen geschnitten, der Schnitt entsorgt, Wege gepflegt und Wasserleitungen instand gesetzt werden“, fasst er die Arbeiten vor den Feiertagen im November zusammen.

Baumbestand bietet besonderes Flair

Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag seien Tage, an denen die Friedhöfe besonders frequentiert sind. Angehörige seien auf geschmückte Gräber und ein sauberes Umfeld auf dem Friedhof bedacht. Selbst auf Rasengräbern würden Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. „Eigentlich ist das nicht erlaubt, aber wir dulden das in diesen Tagen.“ Die Bestattungskultur habe sich sehr verändert, verweist Schaan auf einen Anteil von zwischenzeitlich 80 Prozent Urnenbestattungen.

„Der Hauptfriedhof in Kaiserslautern kann sich sehen lassen“, spricht er von einem Schmuckstück. „Eine Grünanlage, die zu den schönsten Parkanlagen der Stadt gehört.“ Gerade der alte Baumbestand biete ein besonderes Flair. Neben der Pflege des Hauptfriedhofs sind die als Gärtner und Bestatter tätigen Mitarbeiter auch für die Friedhöfe in den Randbezirken von Kaiserslautern zuständig. Zum Einsammeln des Laubs auf den Friedhöfen der Ortsbezirke steht den Pflegekolonnen ein Laubsauger zur Verfügung. „Auch die Außenfriedhöfe müssen in den kommenden Tagen das Bild einer Augenweide abgeben“, legt der Gärtnermeister Wert auf ein sauberes und gepflegtes Umfeld der Gräber von Verstorbenen.