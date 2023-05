Ein Schöffengericht am Amtsgericht Kaiserslautern hat am Donnerstag einen 26-jährigen Kraftfahrzeugmechaniker wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Die Vollstreckung wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Mann schuldig sei, in der Zeit vom 17. Januar bis zum 24. März 2022 in Kaiserslautern mit insgesamt 160 Gramm Marihuana gehandelt zu haben. Dabei hatte er „Stoff“ für 250 Euro an eine Vertrauensperson des Polizeipräsidiums Westpfalz verkauft. Den Rest der Drogen fanden Ermittler anlässlich einer bei ihm durchgeführten Wohnungsdurchsuchung.

In der Hauptverhandlung gestand der bislang nicht vorbestrafte Mann die Tat. Er hatte wegen Verdunklungsgefahr zwei Monate in Untersuchungshaft gesessen, weil er einem Zeugen für den Fall, dass dieser ihn mit seiner Aussage belaste, gedroht hatte. Das Gericht, das wegen einer Reihe von für den Angeklagten sprechenden Umständen von einem minderschweren Fall ausging, hob den Haftbefehl nach Verkündung des Urteils auf. Es wurde sofort rechtskräftig. Der Mann muss als Bewährungsauflage 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Für die dreijährige Bewährungszeit wird er unter Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt.