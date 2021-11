Die sechsmonatige Umbauphase in der Pfarr- und Gelöbniskirche Maria Schutz für das neue Kolumbarium ist beendet. Am Mittwoch, 8. Dezember, findet um 18 Uhr der Festgottesdienst zur Eröffnung des Kolumbariums in der Kirche statt.

Wie die Kirchengemeinde mitteilt, wird das Kolumbarium am Hochfest Mariä Empfängnis offiziell eröffnet. In einem Pontifikalamt wird Weihbischof Otto Georgens die Urnenwände segnen und ihrer Bestimmung übergeben. Damit endet die sechsmonatige Umbauphase in der Kirche, in der nicht nur die Urnenwände eingebaut wurden, sondern auch eine Sanierung und Neugestaltung des Gottesdienstraums erfolgte. Mit der Errichtung des Kolumbariums setzt die Pfarrei ihr pastorales Konzept weiter um: Die Kirche nimmt die Verstorbenen in ihre Mitte und zeigt, dass Leben und Tod untrennbar miteinander verbunden sind. Ab 2022 wird es zusätzlich besondere Angebote für trauernde Menschen geben.

Der Eröffnungsgottesdienst beginnt um 18 Uhr und findet unter 2G-Bedingungen statt. Eine Anmeldung über das Pfarrbüro ab dem 1. Dezember ist notwendig. Der Gottesdienst wird im Offenen Kanal übertragen. Mehr Infos unter kirchen-in-kl.de.

Zukünftig können Urnenbeisetzungen in der Kirche Maria Schutz stattfinden. Interessierte können schon jetzt Urnenkammern reservieren oder erwerben. Weitere Informationen unter www.kolumbarium-mariaschutz.de oder telefonisch im Pfarrbüro unter 0631 34121-0.