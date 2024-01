Marcus Sauter aus Miesau bleibt weiter Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Bruchmühlbach-Miesau. Die Mitglieder wählten Sabrina Blackburn zu Sauters Stellvertreterin. Kassenwart ist Matthias Kreschel. Als Beisitzer fungieren Martin Müller, Willi Esser, Miriam Schröer-Schehlmann, Ulrike Löb-Kramer, Gerhard Hirsch, Dirk Bungert, Viktor Rettinger und Rainer Bastian. Bei der Mitgliederversammlung ehrten Blackburn und CDU-Kreisvorsitzender Marcus Klein Alfred Glocker und Reinhold Teske für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU. Wie die Partei weiter mitteilt, findet am 12. März die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderats am 9. Juni statt. Auch über einen möglichen Bewerber fürs Ortsbürgermeisteramt wird die CDU dann entscheiden.