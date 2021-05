Der Landtagsabgeordnete Marcus Klein aus Steinwenden ist bei den Neuwahlen des Fraktionsvorstandes am Mittwoch zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden. Dem Fraktionsvorstand gehören neben dem Vorsitzenden und dem parlamentarischen Geschäftsführer vier weitere Abgeordnete an. Der Jurist ist erstmalig in das Führungsgremium der Fraktion gewählt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. In der 18. Wahlperiode wird Klein zudem wieder im Rechtsausschuss des Landtags mitarbeiten. Die weitere Gremienbesetzung erfolgt in den kommenden Wochen.