Der CDU-Kreisverband Kaiserslautern-Land wählt am Samstag, 28. Mai, einen neuen Vorstand. Die Mitglieder treffen sich um 10 Uhr im Bürgerhaus Weilerbach. Wie Kreisvorsitzender Marcus Klein auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, will er erneut für den Vorsitz kandidieren. „Bislang hat sich kein anderer Bewerber gemeldet“, so der Landtagsabgeordnete aus Steinwenden, der seit 2009 an der Spitze der Kreis-CDU steht. Der 45-jährige Jurist ist seit 2016 Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und damit Stellvertreter von Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Daneben hat er ein Mandat im Ramsteiner Stadtrat und im Lauterer Kreistag, wo er zudem als Fraktionschef fungiert. Klein lebt in Steinwenden, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Stellvertreter-Positionen werden neu besetzt

Auch Schatzmeister Jan Schneider (Bann) wird sich erneut zur Wahl stellen. Bei den drei Stellvertretern werde es aber Veränderungen geben: Laut Klein kandidieren Jochen Kassel aus Weilerbach, Sabrina Blackburn aus Bruchmühlbach-Miesau und Norbert Herhammer aus Otterberg. Derzeit haben diese Ämter Anja Pfeiffer (Weilerbach), Patrick Berberich (Bann) und Erik Emich (Bruchmühlbach-Miesau) inne.