Kata-Landestrainer und Budokan-Vorsitzender Marcus Gutzmer besteht in Berlin die Prüfung zum 7. Dan. Er darf sich nun Großmeister nennen.

Leicht ist es schon nicht zum ersten schwarzen Gürtel, weder im Karate, noch im Judo oder in einem anderen Kampfsport. Wer sich Meister nennen will, der muss für diesen 1. Dan auch Leistung zeigen. Umso mehr wird einem Prüfling abverlangt, der den 7. Dan ablegen will.

„Ich war gut vorbereitet“, war Marcus Gutzmer, bisher Träger des 6. Dan, guten Mutes nach Berlin gereist, um sich der Prüfungskommission, bestehend aus Carlos Molina (8. Dan) sowie Frank Hörner und Markus Emmrich (beide 7. Dan) zu stellen. Dass er am Abend nach dem Prüfungstag die Halle „platt wie eine Flunder“ verlassen hat, verschweigt er nicht. Aber er hat die Halle mit einer bestandenen Prüfung und dem 7. Dan verlassen.

Neben Praxis und Theorie war auch eine schriftliche Ausarbeitung zu den Themen der Kata „Suparinpei“ und deren Anwendungen sowie zu der Bedeutung der Trainingsformen für den Breiten- und Wettkampfsport gefordert. „Gut, dass Sandra mir als Partnerin zur Seite war und wir im heimischen Dojo jederzeit und viel üben konnten“, ist Gutzmer seiner Frau, ebenfalls Karateka, dankbar, dass sie nicht nur in Berlin in der praktischen Prüfung, sondern eben auch zuhause, in einem zum Dojo umgebauten Zimmer, viel und intensiv im Training dabei war. In Zeiten von Corona wäre eine intensive Vorbereitung mit wechselnden Partnern schwer möglich gewesen. Schon gut, wenn der Karatesport die Familie ausfüllt.

Toleranz und Respekt

Carlos Molina, der ehrwürdige Träger des 8. Dan, gab dem neuen Karate-Großmeister mit auf den Weg: „Es ist wichtig, dass man für alles und für jeden eine Antwort hat!“ Eigentlich berechtigt bereits der 6. Dan im Karate zum Tragen des Rot-Weißen Gürtels, auf den will Marcus Gutzmer aber auch weiterhin verzichten. „Meine Farbe war und bleibt schwarz“, will er nach wie vor der Praktiker bleiben und seinen Schülern ein guter Karatelehrer sein, einer, der allen mit Toleranz, Respekt und Akzeptanz begegnet.

Aus seinem Budokan-Verein waren zudem Julia Matheis sowie Julian Hadizadeh mit nach Berlin gereist. Sie stellten sich der Prüfung zum 1. Dan, haben sie bestanden und dürfen nun beide den schwarzen Gürtel tragen. „Für Julian freut mich besonders, dass ihn der Kata-Bundestrainer Efthimios Karamitsos für die Europameisterschaft in Prag in der U18 nominiert hat“, zeigt sich Gutzmer stolz auf die Entwicklung seiner Karateschüler.