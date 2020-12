Der SV Morlautern hat einen prominenten Neuzugang: Marco Steil spielt künftig für den Fußball-Verbandsligisten. Der 33-Jährige ist ein erfahrener Abwehrspieler, der mehr als 200 Partien für den Regionalligisten FK Pirmasens bestritt. Nach einer langen und erfolgreichen Karriere wollte der Innenverteidiger eigentlich mit dem Fußballspielen aufhören, um sich mehr seiner Familie widmen zu können. „Doch wir haben mit Marco Gespräche geführt, und dann hat er sich entschlossen, für uns zu spielen“, sagt Daniel Graf, der Trainer des SVM, und bezeichnet den fast zwei Meter großen Abwehrrecken als „Wunschspieler“.

Ein Führungsspieler

Steil, der als Gymnasiallehrer arbeitet, soll beim SVM die Rolle des Führungsspielers übernehmen und seine jungen Mitspieler von seiner Erfahrung profitieren lassen. „Er ist ein absoluter Gewinn für uns“, hebt Graf die Qualitäten des Neuzugangs hervor, der schon für zahlreiche renommierte Vereine am Ball war. So spielte Steil als Jugendspieler in der U19 des 1. FC Kaiserslautern und als Aktiver für Holstein Kiel, Wormatia Worms, FSV Mainz II und auch für den Liechtensteiner Hauptstadtklub FC Vaduz in der Schweizer Challenge League. Wann Marco Steil sein erstes Spiel für den SV Morlautern bestreiten kann, ist aufgrund der coronabedingten Saisonunterbrechung noch unklar.