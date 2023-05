Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marco Sliwa stieg gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer des TuS Dansenberg am Ende der Saison 2016/17 mit seiner Mannschaft in die Dritte Handball-Bundesliga auf, wo die Westpfälzer inzwischen zu den Spitzenmannschaften zählen. Aus gesundheitlichen Gründen stellte der damals 35-jährige Kriminalbeamte sein Amt im Februar 2019 zur Verfügung. Zum 1. Juli kehrt der ehemalige Erfolgscoach in neuer Funktion nach Dansenberg zurück.

Herr Sliwa, Sie haben Ihr Amt als Trainer damals aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und kehren nun in neuer Funktion zurück. Wie kam es dazu?

Ich hatte eine