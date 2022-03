Der Krieg in der Ukraine sorgt für Rekordpreise bei den Kraftstoffen. Marco Lehmann, Projektleiter der Tankstelle der Lebenshilfe am Bahnheim, erzählt, was das für seinen Betrieb und die Kunden bedeutet.

„Vermutlich wird der Kraftstoff noch teurer“, so Lehmann, „das sehen wir an unseren Einkaufspreisen, das sieht der Kunde an der Tanksäule. Und der Markt ist nicht vorhersehbar.“

Dass die Preisanstiege letztendlich am Endverbraucher hängenbleiben, erzeuge bei ihm ein Gefühl der Machtlosigkeit. „Das wird für viele zu einem Einschnitt in der Mobilität führen, den wir nicht im Stande sind zu kompensieren“, befürchtet Lehmann. Dabei habe die Lebenshilfe als „sozial eingestelltes Unternehmen“, wie Lehmann sagt, auch immer die Menschen im Blick, „die es in der Gesellschaft vielleicht nicht ganz so leicht oder finanzielle Schwierigkeiten haben“.

Eine außergewöhnliche Situation, sogar für langjährige Tankstellenbetreiber. Und die Tankstelle der Lebenshilfe gibt es erst seit Jahresbeginn: „Wir sehen zwar jeden Tag an der Zapfsäule, wie die Kunden auf Preisänderungen reagieren. Aber wie sich die derzeitigen Entwicklungen langfristig auf das Tankverhalten auswirken, können wir nicht abschätzen“, erläutert Lehmann. Die Eröffnung selbst verlief offenbar ohne größere Schwierigkeiten oder Pannen. Anfangs habe es kleinere Probleme gegeben, wie Lehmann berichtet, aber es habe ich gezeigt: „Das Konzept geht auf.“ Im Vordergrund stünde für die Lebenshilfe, Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung am ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, führt er aus.

Zwischen 100 und 150 Kunden habe die Tankstelle im Schnitt jeden Tag, auch das Bistro werde gut angenommen. „Sicherlich läuft noch nicht alles rund, aber wir arbeiten stetig daran und sind auf einem guten Weg“, fasst Lehmann zusammen. Man habe erst nach und nach herausfinden müssen, was die Tankstellen-Kunden brauchen und so das Angebot beispielsweise um ein Überbrückungskabel ergänzt. Und das Lebenshilfe-Duo in der Pariser Straße aus Tankstelle und Waschpark wird gegen Ende des Jahres noch um einen Supermarkt erweitert.