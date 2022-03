Am Freitag, 18. März, ist Marc-Uwe Kling Gast in der Kammgarn. Der Autor der beliebten „Känguru-Chroniken“ ist derzeit Inhaber der Poetik-Dozentur Landau. Dass er nach Kaiserslautern kommt, geht auf eine Kooperation der Unis in Kaiserslautern und Landau zurück.

Millionen haben seine Geschichten über ein kommunistisches Känguru gelesen. Jetzt kommt Marc-Uwe Kling nach Kaiserslautern. Bei seiner Lesung in der Kammgarn am 18. März, ab 16.30 Uhr, die auf Initiative der Universitäten Kaiserslautern und Landau zustande gekommen ist, will er vortragen, was er in der Coronazeit so alles geschrieben hat. Zumindest das beste davon, kündigen die Veranstalter an.

Uni-Projekt rund um Klings Roman „QualityLand“

Auch um seinen 2017 erschienenen Roman „QualityLand“ soll es gehen, eine „lustige Dystopie“, die der Gegenwart oft näher ist, als man es sich wünschen würde. Klings Roman zeigt eine Welt, in der die Digitalisierung und der Einsatz Künstlicher Intelligenzen skurrile bis surreale Entwicklungen hervorrufen – und wirft damit die Frage auf, wie wir als Gesellschaft mit den technologischen Möglichkeiten unserer Zeit umgehen wollen. „QualityLand“ stand monatelang auf den deutschen Bestsellerlisten, wurde bisher in 24 Sprachen übersetzt, und das kanadische Medienunternehmen Lionsgate plant eine TV-Adaption. Im Oktober 2020 war die Fortsetzung „QualityLand 2.0!“ erschienen. Diese Bücher standen auch im Zentrum der Uni-Initiative, die nun dazu führt, dass Kling in die Barbarossastadt kommt.

Seit 2021 bereits läuft an der Universität in Landau und der TU Kaiserslautern das gemeinsame Projekt „QualityLand in Sicht?!“ Es ist Teil des Wettbewerbs „Eine Uni – ein Buch“ gewesen. Diesen hatten der Stifterverband und die Klaus Tschira Stiftung in Kooperation mit dem ZEIT-Verlag bundesweit ausgelobt. Zehn Projekte wurden mit 10.000 Euro gefördert, darunter „QualityLand in Sicht?!“ in Landau und Kaiserslautern. Federführend sind hier das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW) der Universität in Landau und CampusKultur der TU Kaiserslautern.

Die Poetik-Dozentur

Als Teil des Projekts haben Studierende in Kaiserslautern und Landau Marc-Uwe Klings Roman „QualityLand“ gelesen und im vergangenen Sommer mehrfach in Landau auch als Mikrotheater und als Hörspiel erlebbar gemacht.

Das ZKW Landau hat im vergangenen Wintersemester Marc-Uwe Kling zudem mit der Poetik-Dozentur ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung hat das ZKW zuvor bereits Größen wie Daniel Kehlmann, Sebastian Fitzek oder Judith Holofernes gewürdigt. Aufgrund der Coronasituation konnte Kling jedoch bislang keine Veranstaltung als Teil der Poetik-Dozentur gestalten. „Umso mehr freuen wir uns, dass Marc-Uwe Kling spontan nach Kaiserslautern kommen kann“, erklärten nun ZKW-Leiterin Anja Ohmer und Ulrike Linda Annecke, Geschäftsführerin von CampusKultur der TU Kaiserslautern. Das Team hofft, dass in den kommenden Monaten ein zweiter Besuch, dann in Landau, möglich sein wird.

Karten für die Lesung gibt es für fünf Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.kammgarn.de. Der symbolische Ticketpreis lässt Raum für Spenden, die am Eingang gesammelt werden. Sie sind gedacht für ein Hilfsprojekt für die Menschen in der Ukraine, teilen ZKW und CampusKultur mit.