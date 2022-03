Der Autor Marc-Uwe Kling kommt nach Kaiserslautern. Am Freitag, 18. März, liest einer der erfolgreichsten Autoren in Deutschland um 16.30 Uhr in der Kammgarn. Die Lesung findet im Rahmen der Landauer Poetik-Dozentur und des gemeinsamen Projekts „QualityLand in Sicht?!“ der Universität in Landau und der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern statt.

Kling ist Millionen Lesern ein Begriff, seine Geschichten über ein kommunistisches Känguru sind immens populär. Sein Roman „QualityLand“, eine lustige Dystopie, stand monatelang auf den deutschen Bestsellerlisten und wurde bisher in 24 Sprachen übersetzt. Eine TV-Adaption ist geplant, vor rund anderthalb Jahren erschien mit „QualityLand 2.0“ eine Fortsetzung.

Der Auftritt in der Kammgarn ist nach Angaben von Uni Landau und TU der erste Klings seit langer Zeit, Tickets gibt es für fünf Euro (plus Vorverkaufsgebühr) unter www.kammgarn.de. Bei der Veranstaltung werden am Eingang Spenden für ein Hilfsprojekt für Menschen in der Ukraine gesammelt.

Das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog (ZKW) der Uni Landau hat im vergangenen Wintersemester Marc-Uwe Kling mit der Poetik-Dozentur ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung hat das ZKW bereits zahlreiche Personen aus Literatur und Kultur geehrt, beispielsweise Daniel Kehlmann, Sebastian Fitzek oder Judith Holofernes.