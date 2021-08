Nach längerer Pause gab es wieder ein Ranglistenturnier des Deutschen Badmintonverbandes in der Altersklasse O19 beim 1. BC Bonn-Beuel. Louisa Marburger repräsentierte den SV Fischbach bei diesem nationalen Event. Die junge Spielerin aus dem Fischbacher Bundesligakader – sie feierte gerade ihren 18. Geburtstag – erwischte einen Einstieg ins Wettkampfgeschehen nach Maß.

Im Dameneinzel bezwang sie in der ersten Runde eine Spielerin aus Solingen, gegen die sie beim letzten Aufeinandertreffen noch verloren hatte, klar in zwei Sätzen. In der zweiten Runde wartete mit Mareike Bittner vom TV Hofheim eine der großen deutschen Nachwuchshoffnungen auf sie. In einem engen Match behielt Louisa Marburger mit 23:21 und 21:17 die Oberhand und hatte damit erstmals das Viertelfinale bei einer derartigen Veranstaltung erreicht. Dort war dann allerdings gegen die spätere deutliche Gesamtsiegerin Brid Stepper vom ausrichtenden Bonner Verein nichts mehr zu ernten.

Der Ex-Fischbacher Felix Hammes feierte nach einer Knie-Operation ein gelungenes Debüt bei seinem neuen Verein. Um das Knie nicht zu sehr zu strapazieren, ging er nur im Doppel mit seinem Refrather Partner Christopher Klauer an den Start. Diese Disziplin dominierten sie dann eindeutig und gaben nur im Finale einen Satz ab.