Endrunde: Die Nominierten für den Pfalzpreis (x): Fotografen kommen im Allgemeinen ganz schön rum in der Welt. Das trifft auch auf Mara Pollak zu. Mit ihren ambitionierten Fotografien aus verschiedenen Ländern ist sie gleich an mehreren Stellen der Pfalzpreis-Ausstellung vertreten. Und doch sieht sie sich nicht als Fotografin.

Ziemlich direkt aus Sarajevo kommt Mara Pollak zum Gespräch in die Pfalzgalerie. In der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina hat die junge Fotografin an ihrer Serie „Bosh“ gearbeitet,