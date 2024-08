Die Mannheimer Straße ist eine der längsten Straßen der Stadt. Begonnen vom Kaiserbrunnen beim Mainzer Tor mündet sie im Osten der Stadt bei den Kasernen nach 4,7 Kilometern in die B37. In der Mannheimer Straße gab es in den 1920er Jahren die erste beachtenswerte Stadterweiterung.

In der Mannheimer Straße, auf der Ostseite des 1873 gebauten Nordbahndamms, hat Stadtbaumeister Hermann Hussong nach der Bahnüberführung in der Flur „Am heiligen Häuschen“ 1927 und 1928 ein neues Wohnviertel entwickelt. Es handelte sich dabei um die erste geordnete Wohnbebauung über den bis dahin als „zweite Stadtmauer“ beziehungsweise als „einschränkendes Korsett“ empfundenen Nordbahndamm. Der Damm weckte schon 1897 im Stadterweiterungsplan von Eugen Bindewald den Eindruck einer Stadtgrenze.

Als Zweckbauten legte die Stadt auf Drängen von Oberbürgermeister Hans Küfner mit Genehmigung des damaligen bayerischen Kriegsministeriums 1912 die 23er Kaserne – die heutige Kleberkaserne – in der Mannheimer Straße „außerhalb der Stadt“ an. Die Mannheimer Straße erhielt 1836 den Namen Mannheimer Chaussee – im Volksmund wurde sie jedoch Hochspeyerer Straße genannt. Der jüdische Friedhof wurde 1858 auf der Nordseite der Mannheimer Chaussee angelegt, der „Hauptfriedhof am Kahlenberg“, eine Flurbezeichnung, folgte im Jahr 1873.

Belebtes Stadtviertel, wichtige Verkehrsachse

In den 1930er Jahren – nach der Entlassung Hussongs durch die Nationalsozialisten – wurden in der Mannheimer Straße neben den Hussong-Bauten von der „Neuen Baugesellschaft der Gauhauptstadt Kaiserslautern mbH“ Wohnblocks errichtet. Diese sind auf dem Foto aus den 1950er Jahren etwa in der Bildmitte zu erkennen. Diese Gebäude übernahm die Bau AG im März 1951. Die Blöcke wurden im Krieg erheblich beschädigt. Der Wiederaufbau begann 1949.

Die Mannheimer Chaussee und die Steinstraße waren schon Anfang des 18. Jahrhunderts beim Mainzer Tor eine bedeutende Straßenkreuzung. Schließlich war das Mainzer Tor ein Verteiler nach Mainz und Mannheim. Ab 1925 kam die „Straßenbahnhaltestelle Mainzer Tor“ mit Fahrgelegenheit über mehrere Haltestellen in der Mannheimer Straße bis in den Bereich der Kasernen dazu. Das Mainzer Tor, der Beginn der Mannheimer Straße, war ein belebtes Stadtviertel – auch wegen des benachbarten Nordbahnhofs. Heute ist die Mannheimer Straße ein Streckenteil der Ost-West-Achse. Die auf Höhe der Kasernen von der Mannheimer Straße abzweigende Ludwigshafener Straße ist eine Verbindung zur A63 und der L401 in Richtung Mainz.

Gerhard Westenburger nimmt während der Sommerferien unsere Leserinnen und Leser mit dieser Serie auf die Reise in die Vergangenheit der Barbarossastadt.

