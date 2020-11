Die Polizei hat am Dienstag in der Mannheimer Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht. Im Bereich der Daenner Kaserne nahmen die Beamten Temposünder ins Visier. Dort ist außerhalb der geschlossenen Ortschaft eine Geschwindigkeit von höchstens 50 Kilometern pro Stunde zulässig. In knapp zwei Stunden stellten die Ordnungshüter 22 Verstöße fest. Mit einem Verwarnungsgeld müssen 20 Autofahrer rechnen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer blicken einem Bußgeldverfahren und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister entgegen. Sie waren deutlich zu schnell unterwegs. Der schnellste Fahrer fuhr 80 Stundenkilometer.