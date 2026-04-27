In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Kaiserslautern. Wie die Polizei ermittelte, hatte ein 28-Jähriger einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin fiel dieser gegen einen ausfahrenden Güterzug und wurde für einige Meter über den Bahnsteig mitgeschleift. Als die Polizei den 33-Jährigen am Bahnhof antraf, war er ansprechbar und hatte keine schweren Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in das Westpfalz-Klinikum gebracht.

Der mutmaßliche Täter hatte sich nach dem Vorfall entfernt, wurde aber kurz darauf von der Polizei aufgefunden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet.

Der Bahnverkehr war von 00.25 bis 00.52 Uhr im Hauptbahnhof Kaiserslautern gesperrt. Zu nennenswerten Verspätungen oder Ausfällen kam es laut Polizei nicht.