Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Mittwoch, 6. Mai, gegen 12 Uhr einen 25-Jährigen in der Straße Am Heiligenhäuschen schwer verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Täter den Mann berauben und fügten ihm dabei Schnittverletzungen zu, berichtet die Polizei. Sie flüchteten mutmaßlich ohne Beute. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein, blonde Haare und helle Haut haben. Einer trug eine dunkelfarbene Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 36913312 entgegen.