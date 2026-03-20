Ein 33-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag die Polizei gerufen, nachdem es in der Pariser zu Streitigkeiten gekommen war. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der Mann vor Ort aggressiv und stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Mehrfache Aufforderungen, einem Platzverweis nachzukommen, ignorierte er. Als die Beamten den Mann daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich heftig. Er trat und biss die Einsatzkräfte und beleidigte sie fortlaufend. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, ebenso der 33-Jährige. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und Beleidigung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen.