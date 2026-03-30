Ein 40-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einer Tankstelle randaliert und Polizisten bedroht. Zuvor hatte er das Hausverbot der Tankstelle ignoriert und sich geweigert, das Gelände zu verlassen. Nach Angaben der Polizei beleidigte er die Beamten wiederholt, als diese eintrafen. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, legten die Polizisten ihm Handschellen an. Der Mann wehrte sich dagegen und wurde schließlich festgenommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel bei ihm. Wegen seines Zustands brachten sie ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Der 40-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.