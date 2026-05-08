Ein 78-Jähriger hat sein geparktes Auto im Stadtgebiet von Kaiserslautern nicht wiedergefunden. Er suchte den Skoda seit dem Samstagnachmittag und wandte sich am Sonntag an die Polizei. Doch auch die Beamten konnten das Auto nicht ausfindig machen. Die Beamten schrieben den Skoda zur Fahndung aus.

Am Mittwochabend entdeckten Bekannte des Halters den Wagen in der Innenstadt. Die Polizei Kaiserslautern freut sich über das glückliche Ende der Suche und rät: Ein kleiner Notizzettel oder ein Handyfoto können im Alltag so manche Suche ersparen oder zumindest erleichtern.