Einen Mann, der desorientiert und unterkühlt war, haben Polizei, Rettungsdienst und Helfer der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Donnerstagnachmittag im Wald bei Otterberg geholt. Ein Zeuge hatte laut Polizei gegen 15.10 Uhr einen festgefahrenen Wagen auf einem schlammigen Waldweg gemeldet. Daneben einen Mann, der sich offenbar in hilfloser Lage befand, weil sein Fahrzeug sich festgefahren hatte. Mit einer Schleifkorbtrage und einem Pick-up wurde der Verletzte von der Feuerwehr, die mit zwölf Helfern und vier Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz war, zu einem Rettungswagen gebracht. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Senior hatte sich mit seinem Fahrzeug im Bereich Ultes Rast (Waldgebiet zwischen Weinbrunnerhof und Mehlinger Heide) festgefahren, schreibt die Feuerwehr der VG Otterbach-Otterberg. Vermutlich sei der Mann schon längere Zeit in der misslichen Lage gewesen, weil er unterkühlt war. Wie der Mann auf den Waldweg gekommen ist, ist noch nicht geklärt.