Ein 27 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 13 Uhr von einem Fels neben dem Heidenfelsen rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Es blüht wieder in Kaiserslautern – allerdings nicht so üppig und bunt wie üblich. Lieferengpässe bei Sommerpflanzen hinderten die Stadt daran, aus dem Vollen zu schöpfen, lautet der Grund für die begrenzte Blütenpracht.

Von Brahms bis Wagner, Haydn und Mozart mittendrin: Im Musikerviertel geben sich nicht nur die klassischen Komponisten ein Stelldichein. Es ist auch heute noch Treffpunkt für Musiker und Nachtschwärmer. Alternative Kultur ist hier ebenso zu finden wie schöne, alte Gebäude. Aber auch modernes Wohnen.

In welchem Steinbruch gibt es den passenden Muschelkalk-Sandstein für die Fassade ? Und wo die 50er Jahre typischen Fenster, die sich an einer mittleren Achse drehen lassen? Der „Tag der Architektur“ am kommenden Sonntag gewährt Besuchern der Kreisverwaltung Einblicke in das sanierte Gebäude.

Mehrere Zeugen alarmierten am Mittwochabend die Polizei, weil sich in der Slevogtstraße in Kaiserslautern angeblich mehrere Personen prügelten. Auch seien Waffen wie Schlagstöcke und Baseballschläger dabei benutzt worden, teilten die Zeugen der Polizei mit.