Ein 29-Jähriger hat sich am Sonntagmittag bei einem Sturz aus einem Fenster schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten bereits die Erstversorgung begonnen, als die Beamten eintrafen. Ein Zeuge hatte den Sturz beobachtet. Der Betroffene hielt sich an einem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoss in einem Anwesen in der Hauptstraße auf, bevor er aus unbekannten Gründen aus dem Fenster stürzte. Beim Aufprall auf den Boden zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für kurze Zeit war die Hauptstraße nicht passierbar, um den Einsatz der Rettungskräfte gewährleisten zu können.