Weil es mit laufendem Motor abgestellt war, hat ein Auto in Stelzenberg am Montagmorgen die Aufmerksamkeit von Anwohnern auf sich gezogen. Ein Zeuge verständigte gegen 10 Uhr die Polizei und berichtete, dass an dem Audi A3 schon seit zwei Stunden der Motor laufe. Es sei jedoch weit und breit niemand zu sehen. Die ausgerückte Streife entdeckte einen Zettel mit den Kontaktdaten eines Mannes am Auto. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der 32-Jährige ausfindig gemacht. Er habe sich aus Versehen aus seinem Wagen ausgesperrt, erläuterte er den Beamten. Er sei kurz ausgestiegen, dann sei die Tür zugefallen und habe sich nicht mehr öffnen lassen. Der Schlüssel steckte allerdings und der Motor lief. Da er einen Zweitschlüssel weder bei sich noch in erreichbarer Nähe hatte, verständigte der Mann einen Pannendienst. Dem Pannenhelfer gelang es wenig später, die Fahrzeugtür zu öffnen, so dass der Motor abgestellt werden konnte.