Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr an der Ecke Pirmasenser-, Alleestraße ereignete. Nach bisherigen Ermittlungen war ein amtsbekannter 37-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet zunächst mit einem 34-Jährigen und einem 29-Jährigen aneinandergeraten. Als die Polizei zu der sich anbahnenden Schlägerei gerufen wurde, widersetzte sich der Beschuldigte den Anweisungen der Polizisten. Dabei schlug der Täter einem der Polizisten ins Gesicht. Der Mann muss bis zum Abend in einer Zelle bleiben, gegen ihn wird wegen versuchten Körperverletzungen, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

30 bis 40 Jahre alter Mann und etwa gleichaltrige Frau als Zeugen gesucht

Gesucht werden nun ein weiterer circa 30 bis 40 Jahre alter Mann und eine etwa gleichaltrige Frau. Der gesuchte Mann hatte versucht, die vorausgegangenen Streitigkeiten zu unterbinden und war dadurch selbst von dem Beschuldigten angegangen worden. Die gesuchte Frau hatte das Geschehen mit ihrem Handy gefilmt. Der Mann wird als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, dunkelblonde bis hellbraune Haare und trug eine kurze Hose sowie ein T-Shirt. Sein linker Unterarm war amputiert.

Die Frau war ungefähr 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte schwarze zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Sie trug eine kurze Hose sowie ein orangefarbenes/rotes Oberteil.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631/369-2250 entgegen.