Am Freitag kam es laut Polizeimeldung um die Mittagszeit in einem Lokal in der Mainzer Straße in Kaiserslautern zu einer Körperverletzung. Zwischen dem 36-jährigen Täter aus dem Landkreis Kaiserslautern und dem Geschädigten, einem ebenfalls 36-jährigen Mann aus Kaiserslautern, sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen.

Im weiteren Verlauf begab sich der Täter laut Polizei zu seinem vor dem Lokal geparkten Auto und entnahm aus dem Kofferraum einen Holzstock. Damit kehrte er ins Lokal zurück und schlug auf den Kaiserslauterer ein. Dieser habe sich dabei Verletzungen im Gesicht zugezogen. Der Täter habe daraufhin das Lokal verlassen, konnte aber von der Polizei gefasst werden.