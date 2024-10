Weil er sich nicht bei einem 15-Jährigen entschuldigen wollte, wurde ein 18-Jähriger am Mittwoch gegen 17.30 Uhr von einem Mann geschlagen. Wie die Polizei berichtet, war es zuvor zwischen den beiden Jugendlichen zu einem Streit in der Nähe eines Lebensmittelmarktes in der Fruchthallstraße gekommen. Der 15-Jährige beleidigte den 18-Jährigen. Ein unbeteiligter Dritter wurde auf die Situation aufmerksam und ergriff Partei für den Jüngeren. Er packte dessen Kontrahenten am Arm und forderte ihn auf, sich bei dem Jugendlichen zu entschuldigen. Der 18-Jährige weigerte sich jedoch, woraufhin ihm der unbekannte „Schlichter“ ins Gesicht schlug. Dabei verletzte sich der 18-Jährige. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Die Identität des Schlägers konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.