Am Samstagabend erlitt ein 32-jähriger Mann aus Kaiserslautern durch Schüsse aus einer Reizgaspistole leichte Verletzungen. Gegen 21.30 Uhr lief der 32-Jährige mit seinem 56-jährigen Bekannten durch die Augustastraße, als sie auf eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe trafen, teilt die Polizei mit. Vermutlich wegen zurückliegender Ereignisse kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf ein 21-jähriger Kaiserslauterer zweimal aus kurzer Entfernung in Richtung Gesicht des 32-Jährigen schoss.

Wie die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, versuchte ein 26-jähriger Mann aus der Tätergruppe mit einem metallenen Schlagstock nach dem Begleiter des Geschädigten zu schlagen, verfehlte diesen jedoch.