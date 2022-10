Der Polizei wurde am frühen Freitagmorgen eine Person gemeldet, die in der Eisenbahnstraße gegen eine Haustür treten und schlagen würde. Des Weiteren soll der Mann eine weitere Tür durch gewaltsames Öffnen verbogen haben. Die Streife traf auf einen 22-jährigen Verdächtigen. Er war mit 1,98 Promille stark alkoholisiert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er wegen eines aktuellen Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Da der Mann die ausstehende Geldstrafe in dreistelliger Höhe nicht bezahlen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Nach einiger Zeit zum Ausnüchtern, brachten die Beamten den Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt.