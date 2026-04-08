Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagmittag in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei alarmierte der Sicherheitsdienst die Beamten, nachdem der Mann randaliert hatte. Die Polizisten nahmen den Mann schließlich mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zudem soll er auch andere Drogen konsumiert haben. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zeugen zufolge hat der Mann während seiner Randale keine Straftaten begangen.