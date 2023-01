Am Stiftsplatz hat am Mittwoch ein Mann in mehreren Arztpraxen randaliert und schlussendlich den Feueralarm ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 49-Jährige zur Mittagszeit auf, als er in dem Geschäftsgebäude verschiedene Praxen aufsuchte und dort lautstark ein Rezept forderte. Dieses wurde ihm verwehrt, weshalb der Mann anfing im Treppenhaus Plakate abzureißen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Nachdem ihn ein Arzt aufforderte, das Gebäude zu verlassen, schlug der Mann laut Polizei die Scheibe eines Brandmelders ein und betätigte den Alarmknopf. Wegen des Alarms verließen alle Personen das Gebäude. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Wehrleute schalteten den Alarm aus, überprüften vorsorglich das Gebäude und setzten eine neue Scheibe im Brandmelder ein. Den 49-Jährigen stellte die Polizei zur Rede. Auf ihn kommen Strafanzeigen zu, heißt es abschließend im Polizeibericht.