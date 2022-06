Das wilde Geschrei eines 25-Jährigen ließ am Donnerstagabend Anwohner in der Saarstraße nicht zur Ruhe kommen. Der Mann pöbelte auf der Straße Leute an und zeigte sich äußerst lautstark, wie die Polizei weiter berichtet. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, waren bereits Sanitäter mit dem 25-Jährigen beschäftigt. Sie waren wegen des alkoholisierten Mannes alarmiert worden. Wie sich herausstellte, lag kein medizinischer Notfall vor. Weil der 25-Jährige durch sein Verhalten und Geschrei Anwohner belästigte, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis, gleichzeitig drohten sie dem Mann die Ingewahrsamnahme an. Der 25-Jährige legte es drauf an: Dem Platzverweis kam er nicht nach. Die Nacht verbrachte der 25-Jährige schließlich in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Weil er dem Platzverweises nicht nachgekommen ist, erwartet ihn ein Bußgeld.