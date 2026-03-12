Sexuelle Nötigung und Körperverletzung: Ein 26-Jähriger wird wegen dieser Vergehen dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Dazu hat ihn eine große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Mittwoch verurteilt. Der Beschuldigte habe die Taten zwar begangen, könne aber nicht bestraft werden, weil er schuldunfähig sei, erläuterte der Vorsitzende und blickte dann auf die Ergebnisse der Beweisaufnahme zurück.

Aufs Bett gedrückt und gewürgt

Am 24. September 2025 sei es in einem sowohl vom Beschuldigten als auch von der Geschädigten bewohnten Appartementhaus in Kaiserslautern zu dem Vorfall gekommen. Die 46-Jährige habe sich in der Gemeinschaftsküche des Hauses einen Tee zubereiten wollen und ihre Zimmertür nicht abgeschlossen. Als sie von dort zurückgekehrt sei, habe der Beschuldigte auf ihrem Bett gesessen. Er sei aufgestanden und habe mit ihr Sex haben wollen. Das habe sie vehement abgelehnt und ihn aufgefordert, ihr Zimmer zu verlassen. Der Beschuldigte habe sie dann aufs Bett gedrückt, ihr an die Brust gefasst und versucht, sie zu küssen und im Intimbereich anzufassen. Als sie geschrien habe, habe er ihr an den Mund gefasst und sie gewürgt. Sie habe Angst gehabt, vergewaltigt zu werden und sich gewehrt. Als der 26-Jährige ein Geräusch im Treppenhaus hörte, habe er von der Frau abgelassen. Sie konnte ihn wegstoßen und in die Gemeinschaftsküche flüchten. Der Beschuldigte sei ihr gefolgt. Auch als sie in ihr Zimmer zurückgekehrt sei, sei er ihr nachgelaufen. Sie konnte die Tür von innen verschließen. Er habe noch eine Weile an der Tür geklopft und sei schließlich gegangen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Kammer die Tatschilderung der 46-Jährigen als glaubhaft erachtet habe. Sie passe zu den von den weiteren Zeugen gemachten Beobachtungen und dem Verletzungsbild der Geschädigten.

Drogenindizierte Psychose

Der Beschuldigte habe keine Einlassung zur Sache abgegeben. Seine früher bei der Polizei gemachten Angaben, wonach die 46-Jährige ihn angemacht und zu ihm sexuellen Kontakt gesucht habe, seien widersprüchlich und unplausibel gewesen. Die Handlung des 26-Jährigen sei als vollendete sexuelle Nötigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu werten. Zwar liege auch ein Vergewaltigungsversuch vor, davon habe der Beschuldigte aber abgesehen. Es liege eine einfache vorsätzliche Körperverletzung vor, da eine lebensgefährliche Behandlung durch den Beschuldigten nicht nachweisbar sei. Die Geschädigte habe keine Angaben zur Dauer des Würgens gemacht und auch nicht von Todesangst, sondern nur von der Angst vor einer Vergewaltigung gesprochen.

Der Beschuldigte könne wegen der Tat nicht bestraft werden, da er schuldunfähig sei. Insoweit folge die Kammer dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. Dieser hatte dem Beschuldigten eine drogenindizierte Psychose attestiert, die sich verselbstständigt habe und nicht mehr heilbar sei. Er leide unter einer Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis. Darüber hinaus sei er von mehreren Drogen abhängig. Auch zum Tatzeitpunkt habe er unter Drogeneinfluss gestanden. Sowohl die Unrechtseinsichts- als auch die Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten seien aufgehoben gewesen.

Entziehung zweimal abgebrochen

Seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt komme nicht in Betracht. In der Vergangenheit seien Entzugsversuche schon zweimal gescheitert, da sie abgebrochen wurden. Es lägen jedoch die Voraussetzungen einer dauerhaften Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus vor. Von ihm seien auch zukünftig schwerwiegende Straftaten zu erwarten, vor denen die Allgemeinheit geschützt werden müsse. Diese Maßregel könne auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, da eine ambulante Behandlung des Beschuldigten keinen Erfolg verspreche und er praktisch rund um die Uhr überwacht werden müsse. Das Urteil entsprach dem Antrag der Staatsanwältin. Demgegenüber hatte der Verteidiger die Auffassung vertreten, dass eine dauerhafte Unterbringung unverhältnismäßig sei. Sie könne bedeuten, dass sein Mandant nie wieder in die Freiheit entlassen wird. Er halte eine Aussetzung der Maßregel bei entsprechenden Auflagen und Weisungen für ausreichend.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.