Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr mit einer Schusswaffe durch die Rosenhofstraße lief. Ein Zeuge gab an, dass der Gesuchte die Waffe genau in seine Richtung hielt und auch einen Schuss abgab. Es sei jedoch kein Projektil verschossen worden. Möglicherweise habe es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Verletzt wurde niemand. Eine Streife, die sich bereits wegen gemeldeter Schussgeräusche im Ort befand, konnte den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Kindergartens kurz sichten, berichtet die Polizei weiter. Beim Anblick des Polizeiautos ergriff der Mann jedoch die Flucht und entkam. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 85 bis 90 Kilogramm schwer, muskulöse Statur, dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze auf dem Kopf. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.