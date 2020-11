Auf Ausrüstung in einem Rettungswagen hat es ein Dieb im pfälzischen Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) abgesehen. Nachdem die Sanitäter in der Nacht zum Sonntag für einen Einsatz das Fahrzeug verlassen hatten, machte sich ein 19-Jähriger daran zu schaffen, wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte. Als die Helfer zurückkamen, trug der Mann gerade einen Teil des Equipments weg. In einem Gebüsch hatte er bereits einen Teil der Ausrüstung deponiert. Die alarmierte Polizei fand dort auch einen Rucksack des 19-Jährigen mit Marihuana und Ausweisen, die der Mann zuvor mutmaßlich aus einem Auto in der Nähe gestohlen hatte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.