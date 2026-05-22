Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in der Burgherrenstraße in Kaiserslautern-Hohenecken ein geparktes Auto gestreift und ist geflüchtet. Der Unfall passierte gegen 17.20 Uhr.

Der Eigentümer hörte den Aufprall und sah den mutmaßlichen Verursacher auf der Straße stehen. Als er den Mann ansprach, stieg dieser wortlos in sein Auto und fuhr davon. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Fahrer soll etwa 1,80 Meter groß sein und vermutlich eine Glatze haben. Er trug eine Uniform des US-Militärs. Vom Kennzeichen des Autos ist nur ein Teil bekannt, so die Polizei. Die Ermittlungen führten bisher zu keinem Ergebnis.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die zur genannten Zeit in der Burgherrenstraße unterwegs waren und etwas gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 melden. Kontakt: Telefon 0631 369-14299.