Eine ausgefallene Ampel an der Kreuzung Spittelstraße/Fischerstraße beschäftigte die Polizei am Samstagnachmittag. Nachdem den Beamten gegen 16.40 Uhr der Ausfall gemeldet wurde, stellte sich im Verlauf heraus, dass die Halterung der Anforderung für den Fußgängerüberweg durch eine jüngere, männliche Person abgetreten worden war. Anschließend soll der Mann Bier in die Halterung gegossen haben, sodass es zum Kurzschluss kam und die Ampel ausfiel. Durch einen Mitarbeiter der Stadt Kaiserslautern konnte der Schaden behoben werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150, beziehungsweise per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de, zu melden.